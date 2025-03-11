Что приготовить на ужин, если возвращаешься поздно, а поесть нужно до восьми вечера

Идеальное время для ужина — за 3-4 часа до сна. Но как уложиться в это время работающему человеку, который добирается домой по пробкам, а потом еще должен успеть себе что-то приготовить? Анна Цуканова Диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины, ароматерапевт, сомнолог -->«В идеале нужно успеть поужинать до 20 часов.