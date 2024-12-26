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Сотрудников Ростовской таможни заставляли оформлять больничные спустя 4 часа после сообщений о недомогании

Сотрудников Ростовской таможни заставляли оформлять больничные спустя 4 часа после сообщений о недомогании

В Ростовской таможне сотрудникам приходилось оформлять больничный в течение четырёх часов после неявки на работу, что не всегда было возможно и от самих работников не зависело.

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