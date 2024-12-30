Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    мне нравятся их законы! а у нас первое, что делают усаживаясь в кресло.... это НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ во веки веков!Будет сидеть: суд...
  • M T
    Это не последний бой. Вариант местного жириновского и в Штатах далеко не всем нравится.Последний бой: у ...
  • юрий бакай
    ПИ ПИ НЕ МЕШКИ ВОРОЧИТЬПроизводитель укр...

Пираты, говоришь?

Пираты, говоришь?

Что тут у нас на горизонте? Йо-хо-хо! Это же пираты!Что? Каперы? А состояние войны объявлено? Нет? А каперская лицензия у них есть? Тоже нет? Ну тогда какие они каперы? Они – пираты!Если кто не понял, то я про захват финнами приписанного к Гонконгу (по другим сведениям – к островам Кука) судна «Eagle S» с грузом российской нефти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх