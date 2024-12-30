Пираты, говоришь?

Что тут у нас на горизонте? Йо-хо-хо! Это же пираты!Что? Каперы? А состояние войны объявлено? Нет? А каперская лицензия у них есть? Тоже нет? Ну тогда какие они каперы? Они – пираты!Если кто не понял, то я про захват финнами приписанного к Гонконгу (по другим сведениям – к островам Кука) судна «Eagle S» с грузом российской нефти.