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Капецитабин: почему онкобольные ждут лекарство неделями, а Росздравнадзор уверяет — дефицита нет?

В России разгорается настоящий скандал вокруг противоопухолевого препарата капецитабина — лекарства, которое спасает жизни онкобольных с раком желудка, пищевода и молочной железы.

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