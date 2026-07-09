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Сергей Лавров: Запад исчерпал лимит доверия, Россия ему больше не верит

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад исчерпал лимит доверия и Россия ему больше не верит.

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