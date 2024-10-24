В Рязани суд рассмотрит дело обвиняемого за взятки бывшего сотрудника ГИБДД

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего государственного инспектора технадзора центра дорожного и технадзора, пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России.
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