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Царьград

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Экономист Чурилова раскрылa секреты сокращения ненужных трат

Экономист Чурилова раскрылa секреты сокращения ненужных трат

Экономист Ольга Чурилова поделилась методами снижения лишних трат. Среди них правило 24 часов на маркетплейсах, составление списка покупок и разделение денег по целям.

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