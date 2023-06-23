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В Орловской области спасатели вытащили из воды труп мужчины

В Орловской области спасатели вытащили из воды труп мужчины

В Кромском районе в пруду утонул мужчина. Трагедия произошла накануне днём. Сообщение о случившемся от очевидцев поступило на телефон службы спасения.

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