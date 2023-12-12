NYT: обучение ВСУ на американский манер не показало результатов

Обучение солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими инструкторами, которые пытались научить военных действовать как войска США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло результатов.
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