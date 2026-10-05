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Спорт Уик-Энд

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Мальчик, хочешь на поле? Пусть мама готовит кошелек… И на детскую веру в футбол свои расценки

Мальчик, хочешь на поле? Пусть мама готовит кошелек… И на детскую веру в футбол свои расценки

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал пост в своем телеграм-канале, отреагировав на критику в адрес клуба.

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