Где сейчас и как выглядит великий футболист СССР. Он уехал жить в Германию, потом вернулся и пожалел: вот почему

Легендарный Владимир Лютый.Владимир Лютый — один из самых ярких советских футболистов 1980-х, а для родного «Днепра» и вовсе великий! В этом клубе он провел 10 лет и за это время помог собрать полный комплект наград: серебро первой лиги (1980), два золота, два серебра, две бронзы союзного чемпионата, Кубок СССР, Кубок Сезона и дважды Кубок Федерации СССР.