Лавров раскрыл Рубио детали ситуации на линии боевого соприкосновения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио проинформировал американскую сторону о ситуации на линии боевого соприкосновения и подчеркнул, что дальнейшая поставка вооружений Украине недопустима.
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