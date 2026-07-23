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Аргументы и Факты

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Лавров раскрыл Рубио детали ситуации на линии боевого соприкосновения

Лавров раскрыл Рубио детали ситуации на линии боевого соприкосновения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио проинформировал американскую сторону о ситуации на линии боевого соприкосновения и подчеркнул, что дальнейшая поставка вооружений Украине недопустима.

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