Останина призвала отменить вечерние учительские патрули в подворотнях

Депутат фракции КПРФ Нина Останина призвала отменить вечерние учительские патрули. Как сообщает «Газета.
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