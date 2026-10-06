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ДумаТВ

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Останина призвала отменить вечерние учительские патрули в подворотнях

Останина призвала отменить вечерние учительские патрули в подворотнях

Депутат фракции КПРФ Нина Останина призвала отменить вечерние учительские патрули. Как сообщает «Газета.

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