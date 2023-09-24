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«Если я услышу «Белоруссия», скажу, что правильно Беларусь, может». Форвард «Салавата» Дроздов о названии страны

23-летний белорусский нападающий набрал 5 (1+4) очков в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.  – Вы белорус.

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