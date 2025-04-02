Новая деноминация, или почему с рублей надо убрать три ноля

EV

Evgeni Velesik

Тут мозги пудрить не надо с ценами! Давай перейдем на зарплаты! Средняя зарплата в 80-90 х годах варьировалась от 140 до 200 рублей. Или на сегодня это должно быть 140 000 — 200 000 ₽. Пенсии были от 60 ₽, значит сейчас они должны быть не менее 60 000₽, а не 14000₽!!!