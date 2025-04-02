В 1996 году проезд в трамвае стоил 1000 рублей. Полбуханки чёрного хлеба — 600 рублей, пачка «Беломора» — 800 рублей, а коммуналка — 80 тысяч рублей (ссылка).
Новая деноминация, или почему с рублей надо убрать три ноля
Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
мечты ! мечты ! а как же наши грабители олигархи и номенклатура ?
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Тут мозги пудрить не надо с ценами! Давай перейдем на зарплаты! Средняя зарплата в 80-90 х годах варьировалась от 140 до 200 рублей. Или на сегодня это должно быть 140 000 — 200 000 ₽. Пенсии были от 60 ₽, значит сейчас они должны быть не менее 60 000₽, а не 14000₽!!!
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10 час.
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