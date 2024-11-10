Политика как он...
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Политика как она есть

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Ситуация в Курской области утром 10 ноября: последние новости, планы ВСУ

Ситуация в Курской области утром 10 ноября: последние новости, планы ВСУ

Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Какова ситуация в Курской области утром 10 ноября? Последние новости.

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Комментарии
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Т
Тамара
Конечно же люди, безусловно, но....Россию в своё время всегда оберегали наши святыни православные. Оберегают и сейчас. Вся наша многонациональная страна наверняка молится. Каждый своему Богу, какое бы ИМЯ ОН не носил в религии каждого.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Нет  желания  спорить со стеной.Оберегали и оберегают  страну  только  люди. И никакие святые  здесь не при чём.
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8 час.
Nikolay Stepanov
Надоела уже эта воинствующая белиберда. Сообщают о неких успехах, а изгнать врага или уничтожить не могут.
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6 час.

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