Ситуация в Курской области утром 10 ноября: последние новости, планы ВСУ

Т

Тамара

Конечно же люди, безусловно, но....Россию в своё время всегда оберегали наши святыни православные. Оберегают и сейчас. Вся наша многонациональная страна наверняка молится. Каждый своему Богу, какое бы ИМЯ ОН не носил в религии каждого.