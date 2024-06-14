МИД КНР: Антисубсидиционное расследование ЕК в отношении китайских электромобилей навредит и другим и себе

Пекин, 13 июня /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил в четверг, что антисубсидиционное расследование против китайских электромобилей, инициированное Европейской комиссией /ЕК/, навредит и другим странам и ЕС, призвав их прекратить политизировать торгово-экономические вопросы.
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