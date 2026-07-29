MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

"Акордбанк" стал лидером по темпам развития сети отделений в Украине

"Акордбанк" стал лидером по темпам развития сети отделений в Украине

Пока большинство украинских банков продолжает сокращать количество отделений, Акордбанк придерживается противоположной стратегии, расширяя региональное присутствие и инвестируя в развитие современной сети обслуживания клиентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии