"Акордбанк" стал лидером по темпам развития сети отделений в Украине

Пока большинство украинских банков продолжает сокращать количество отделений, Акордбанк придерживается противоположной стратегии, расширяя региональное присутствие и инвестируя в развитие современной сети обслуживания клиентов.
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