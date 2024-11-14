Максим Аверин стал неузнаваемым

Актер Максим Аверин практически не знает выходных, активно работая в театре и гастролируя по России. На днях он отправился в Ижевск вместе со своей партнершей по спектаклю «Там же, тогда же» и близкой подругой Анной Якуниной.
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