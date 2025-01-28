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К концу 2025 года акции НЛМК могут показать рост на 25-40%

К концу 2025 года акции НЛМК могут показать рост на 25-40%

НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) — один из крупнейших производителей стали в России. Компания занимает значительную долю на мировом рынке металлургии, но её акции подвержены влиянию как внутренних, так и внешних факторов.

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