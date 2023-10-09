Вице-мэр Ракова: Москва взаимодействует с Европой и СНГ в вопросах соцсферы

Заммэра Москвы по соцвопросам Анастасия Ракова заявила в интервью aif.ru, что столица взаимодействует со специалистами из Европы и стран СНГ по всем ключевым направлениям социальной сферы, несмотря на жесткие условия ограничений.
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