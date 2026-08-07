Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«В Россию! Нас везде ждут»: марокканцы открыто рассматривают нашу страну как запасной аэродром

«В Россию! Нас везде ждут»: марокканцы открыто рассматривают нашу страну как запасной аэродром

Испанский блогер задал, казалось бы, простой вопрос марокканским мигрантам в анклаве Сеуте: куда вы поедете, если не удастся остаться в Испании? Ответ оказался неожиданным и показательным.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Деньги России есть для всех, а коренным жителям нет
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Российские сановники которые рассматривают Россию как свою обогатительную фабрику  и не связывают с Россией своего будущего нет никакой разницы кто тут будет населять  территорию под названием РОССИЯ. Сейчас завозят десятки миллионов  разного сброда со Средней Азии . , а теперь уже и с Афгана. Так пусть и марроканцы  тут будут. Это  простым россиянам потом придётся разъёбыватся с пришельцами. А эти,что завозят , просто уедут на свои виллы в странах НАТО.
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1 м.
Георгийюра Гончар
Во многих городах России большие проблемы с работой , да и зарплата минимальная!!А деньги любыми путями &quot;вытекают&quot; за границу!!
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1 м.