«В Россию! Нас везде ждут»: марокканцы открыто рассматривают нашу страну как запасной аэродром

ЮГ

Юрий Гаврилов

Российские сановники которые рассматривают Россию как свою обогатительную фабрику и не связывают с Россией своего будущего нет никакой разницы кто тут будет населять территорию под названием РОССИЯ. Сейчас завозят десятки миллионов разного сброда со Средней Азии . , а теперь уже и с Афгана. Так пусть и марроканцы тут будут. Это простым россиянам потом придётся разъёбыватся с пришельцами. А эти,что завозят , просто уедут на свои виллы в странах НАТО.