BlackRock: мы изучаем потенциал криптовалюты, которая сыграет в роли золота

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что компания изучает потенциал криптовалют в качестве долгосрочных инвестиций, хотя из-за их волатильности пока еще рано говорить о том, являются ли они «просто спекулятивным торговым инструментом».
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что компания изучает потенциал криптовалют в качестве долгосрочных инвестиций, хотя из-за их волатильности пока еще рано говорить о том, являются ли они «просто спекулятивным торговым инструментом».
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