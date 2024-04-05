Тото Вольф не исключил, что Феттель заменит Хэмилтона в Mercedes

Тото Вольф не исключил, что Феттель заменит Хэмилтона в MercedesLAT Images / MercedesРуководитель команды Mercedes Тото Вольф косвенно подтвердил, что четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель входит в список претендентов на место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.