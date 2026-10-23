Карлос Сайнс усомнился, что сезон Формулы 1 завершится на Ближнем ВостокеОткрытый источникГонщик Williams Карлос Сайнс признался, что ему «трудно быть уверенным» в том, что сезон Формулы 1 2026 года завершится на Ближнем Востоке, как и запланировано.