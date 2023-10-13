Жизнь в арендованном жилье заставляет людей стареть

На первый взгляд, люди стареют независимо от того, в каком жилье проживают, в своем или в съемном. Ученые Университета Аделаиды решили проверить свои догадки и провели исследование, в котором попытались «нащупать» связь скорости биологического … .
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