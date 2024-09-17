AT: упадок высших ценностей в Америке привел к расколу общества и утрате свободы

Америка утратила высшие ценност © РИА Новости Алексей Филиппов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Пока американцы шагают за пределы привычного “либерализма” в новую реальность, потихоньку ускользает сама нравственная основа их жизни, пишет AT.
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