Ученые разработали новый терагерцевый фотодетектор из тонкой сверхпроводящей пленки

Исследование опубликовано в журнале Nano Letters. Сверхпроводящие болометры на горячих электронах (Superconducting Hot-Electron Bolometer) — тип чувствительных фотодетекторов, которые позволяют регистрировать слабое электромагнитное излучение терагерцевого диапазона.
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