ТАСС: киевляне сообщают, что взятка за бронь от мобилизации составляет $15 тыс

Взятка ТЦК или руководству предприятия за "серую" бронь от мобилизации составляет $15 тыс. - примерно столько вынуждены платить не желающие воевать жители Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных киевлян.
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