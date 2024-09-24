На следующей неделе в Петербурге проверят исправность системы оповещения. Утром 2 октября по всему городу завоют сирены, предупредили в пресс-службе городской администрации.
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На следующей неделе в Петербурге проверят исправность системы оповещения. Утром 2 октября по всему городу завоют сирены, предупредили в пресс-службе городской администрации.