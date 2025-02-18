Министр обороны США Пит Хегсет выдвинул обвинения в сторону администрации Байдена

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена инициировала против него налоговую проверку, назвав это "профанацией".
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