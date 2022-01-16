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В Белгороде ищут художника для новой экспозиции музея-диорамы

В Белгороде ищут художника для новой экспозиции музея-диорамы

Сейчас в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» завершается капитальный ремонт, на очереди – создание новой экспозиции, проект которой разрабатывала компания «Архитектура музея» из Санкт-Петербурга под руководством Юлии Алюшиной.

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