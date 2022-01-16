В Белгороде ищут художника для новой экспозиции музея-диорамы

Сейчас в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» завершается капитальный ремонт, на очереди – создание новой экспозиции, проект которой разрабатывала компания «Архитектура музея» из Санкт-Петербурга под руководством Юлии Алюшиной.