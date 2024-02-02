Чиновники Нового Уренгоя выяснят мнение людей о преступности и работе полиции в городе

Чиновники Нового Уренгоя решили узнать мнение людей о состоянии преступности в городе. Мэрия ищет социологов, которые проведут опрос на тему: «Организация и обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой».
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