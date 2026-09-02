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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Лады» Якубов о селекции: «Команда собрана на 90-95%. Хотим видеть 4 примерно ровные рабочие пятерки. Поэтому и легионеров брали не звездных, пошли иным путем»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о селекции клуба в межсезонье.  – Селекционная работа продолжается и сейчас.

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