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Журнал «Профиль»

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Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года – министр Марченко

Новый бюджет верстается, исходя из предположения, что конфликт продолжится до 2027-го, заявил в пятницу, 4 сентября 2026 года, глава украинского Минфина Сергей Марченко.

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