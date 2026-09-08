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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн считает, что «Бавария» близка к победе в ЛЧ: «Сезон должен стать нашим. Нужно найти способ добиться успеха»

Форвард «Баварии» Харри Кейн считает, что мюнхенцы близки к победе в Лиге чемпионов. «Да, мы действительно близки.

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