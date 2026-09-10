Шоу-бизнес: «Уже не котёнок»: Как складывается карьера и личная жизнь красавца-сына Александра Малинина после «Фабрики звезд»

В 2003 году Никита Малинин выиграл «Фабрику звёзд — 3». Сын Александра Малинина красавец с обложки, автор песни «Котёнок», которая звучала из каждого окна.
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