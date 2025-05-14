Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые вышли в 1/4 финала парного тысячника на грунте

Россиянки третий раз в сезоне и карьере сыграют в паре в четвертьфинале тысячника. На грунте они выходили в четвертьфинал один раз – на Олимпиаде в Париже.
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