На Ямале замерят уровень коррупции

Предпринимателей и самозанятых ЯНАО пригласили принять участие в анонимном опросе на тему коррупции. Очередной этап спецпроекта «Бизнес-барометр коррупции» организует Торгово-промышленная палата РФ, сообщили в пресс-службе ТПП ЯНАО.
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