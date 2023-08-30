Можно выдохнуть: гороскоп для Тельцов на сентябрь 2023

Венера принесет Тельцам ощущение, что наконец-то можно выдохнуть. Обстоятельства, которые напрягали до этого, разрешатся, принося заслуженные плоды тем, кто прикладывал усилия и очень старался решать насущные вопросы.
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