На Ямале в десять раз снизилось число проверок предпринимателей

За последние три года число проверок бизнеса в ЯНАО снизилось в десять раз, об этом на заседании регионального совета по инвестиционной политике и развитию малого и среднего предпринимательства заявил директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов.
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