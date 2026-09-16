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Царьград

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МВД: 16-летний водитель сбил девочку на переходе под Красноярском

МВД: 16-летний водитель сбил девочку на переходе под Красноярском

Под Красноярском 16-летний водитель мотоцикла сбил 7-летнюю девочку на переходе. ДТП произошло на 16-м км дороги Еловое - ст.

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