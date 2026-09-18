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Будапешт демонстративно игнорирует спикера украинского парламента Стефанчука

Будапешт демонстративно игнорирует спикера украинского парламента Стефанчука

Будапешт отказался от запланированных переговоров с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком. Спикер венгерского парламента Агнеш Форштоффер и другие венгерские чиновники не согласились провести с ним встречи.

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