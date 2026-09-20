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ТАСС: в России могут ограничить право голоса заочно осужденных на выборах

ТАСС: в России могут ограничить право голоса заочно осужденных на выборах

В России после выборов в Госдуму обсудят возможность введения на законодательном уровне ограничения права голоса для граждан, заочно осужденных к лишению свободы и скрывающихся от явки в суд.

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