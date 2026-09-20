ТАСС: в России могут ограничить право голоса заочно осужденных на выборах

В России после выборов в Госдуму обсудят возможность введения на законодательном уровне ограничения права голоса для граждан, заочно осужденных к лишению свободы и скрывающихся от явки в суд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Пудовкин: юристы ...
- Захарова обвинила...
- Зеленский допусти...
Давно пора в УК ввести раздел "ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ", как было раньше