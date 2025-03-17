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Блогерша Лерчек останется под домашним арестом за 250 млн рублей

Блогерша Лерчек останется под домашним арестом за 250 млн рублей

Мосгорсуд оставил блогера Валерию Чекалину под домашним арестом до 26 марта по делу о незаконном выводе 250 млн рублей из России.

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