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Добрый Мир

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Стоит ли превратить в ударный беспилотник советский истребитель МиГ-21

Стоит ли превратить в ударный беспилотник советский истребитель МиГ-21

Все последние вооруженные конфликты – в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине – показали, насколько велико значение беспилотной авиации.

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