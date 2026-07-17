«Ощутимые повреждения»: Зеленский сообщил об атаке ВС РФ на объекты «Нафтогаза» Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об атаке ВС РФ на объекты «Нафтогаза».
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«Ощутимые повреждения»: Зеленский сообщил об атаке ВС РФ на объекты «Нафтогаза» Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об атаке ВС РФ на объекты «Нафтогаза».
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