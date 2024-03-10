Подписчики Nintendo Switch Online получат еще три классические игры про Марио на следу...

Подписчики Nintendo Switch Online получат еще три классические игры про Марио на следующей неделеВ честь Дня Марио Nintendo сделала серию объявлений, в одном из которых подтвердила, что во вторник, 12 марта, в подписке появятся еще три игры серии.
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