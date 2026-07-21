Русский характер против украинского режима: победит стойкость

ИЛЬЯ УХОВ - специально для ИА Регнум. Динамика террористических ударов киевского режима по нашей гражданской инфраструктуре — причем по объектам, не имеющим никакого военного назначения — позволяет говорить о ставке Украины на внутреннюю дестабилизацию нашей страны, попытку врага кратно поднять социальное напряжение.
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