Русский характер против украинского режима: победит стойкость

ИЛЬЯ УХОВ - специально для ИА Регнум. Динамика террористических ударов киевского режима по нашей гражданской инфраструктуре — причем по объектам, не имеющим никакого военного назначения — позволяет говорить о ставке Украины на внутреннюю дестабилизацию нашей страны, попытку врага кратно поднять социальное напряжение.