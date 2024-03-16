Красноярцы смогут доехать до празднования Масленицы бесплатно

Народные гуляния, посвященные Масленице, начнутся 17 марта на острове Татышевом в 12:00. Организаторы праздника пообещали красноярцам развлечения, ярмарку угощений, развлекательную программу, розыгрыши и конкурсы.
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